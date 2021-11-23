خبير يقدم نصائح ذهبية لشراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار (فيديو)

قدم عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، مجموعة من النصائح لشراء العقارات في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاع الأسعار.

وقال “العمري” في حديثه لـ”روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “إذا كان الشخص سيشتري كاش يشتري على الفور، أما إذا كان سيشتري عن طريق بنك، فتخضع للعديد من الحسابات”.

وتابع: “إذا كان البنك سيستقطع أكثر من 30 % من الدخل فسيصبح الموضوع أكثر ألمًا، ولا زلنا نطالب بمجموعة من الإصلاحات، لأن التوقيع على أوراق عقارات من خلال البنك، سيكون من الصعب بل يحتاج إلى معجزة للخروج من هذا الموقف”.

هل تفكر في شراء عقار رغم ارتفاع الأسعار؟.. إليك نصائح عبدالحميد العمري (عضو جمعية الاقتصاد السعودي)#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4WHGkvEzSo — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2021