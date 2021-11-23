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خبير يقدم نصائح ذهبية لشراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار (فيديو)

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خبير يقدم نصائح ذهبية لشراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار (فيديو)

خبير يقدم نصائح ذهبية لشراء العقارات رغم ارتفاع الأسعار (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072930

قدم عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، مجموعة من النصائح لشراء العقارات في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاع الأسعار.

وقال “العمري” في حديثه لـ”روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “إذا كان الشخص سيشتري كاش يشتري على الفور، أما إذا كان سيشتري عن طريق بنك، فتخضع للعديد من الحسابات”.

وتابع: “إذا كان البنك سيستقطع أكثر من 30 % من الدخل فسيصبح الموضوع أكثر ألمًا، ولا زلنا نطالب بمجموعة من الإصلاحات، لأن التوقيع على أوراق عقارات من خلال البنك، سيكون من الصعب بل يحتاج إلى معجزة للخروج من هذا الموقف”.

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