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فرع ‘الموارد البشرية’ بالرياض يكرم 60 متقاعداً من منسوبيه

فرع ‘الموارد البشرية’ بالرياض يكرم 60 متقاعداً من منسوبيه
http://almnatiq.net/?p=1072938

ضمن مبادرة تكريم المتقاعدين التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع فروعها في جميع المناطق كرم فرع الوزارة بالرياض مساء امس 60 موظف وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام في حفلٍ رسمي حضره مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل وعدد من قيادات الفرع ومدراء ومديرات فروع الإيواء التابعة له .

 

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور الحربي كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالحضور ومنسوبي فرع الوزارة المتقاعدين، واصفاً إياهم بأنهم قدموا جهوداً متميزة خلال فترة عملهم في الوزارة، وساهموا مع زملائهم بكل جِدٍّ في خدمة منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتحقيق النجاحات التي كان لها الأثر الطيب لدى المستفيدين من خدمات الوزارة معرباً لهم عن شكره وتقديره و متمنياً لهم التوفيق في قادم الأيام.

 

كما تضمن الحفل بعض الفقرات واللقاءات مع المتقاعدين وكلمة القاها نيابة عنهم أ. مسفر الخثعمي وفي ختام الحفل سلَّم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المتقاعدين شهادات وهدايا تذكارية، وتم التقاط صورة جماعية للحضور.

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