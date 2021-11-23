سرقة واحتيال ومشاجرات.. أكثر من 40 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

محررو المناطق

استعرض الأمن العام اليوم الثلاثاء عددًا من الجرائم التي تم القبض، على مرتكبيها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع “تويتر” فقد تم القبض على 4 مواطنين أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم لإيواء مخالفي أمن الحدود .

كما تم ضبط 23 مخالفا لنظام أمن الحدود 21 منهم من الجنسية اليمننية ومخالفان من الجنسية الإثيوبية .

وأظهر الفيديو القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بـ 3 مركبات لمواكن وذلك بإحراقها نتيجة خلافات سابقة بينهم.

وأكد الأمن العام القبض على مواطن وثلاثة مقمين من الجنسية الباكستانية قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي نفذت في عدد من مناطق المملكة.

وأشار الأمن العام إلى ضبط 6 مواطنين وميقمين من الجنسية السودانية والتونيسة والمغربية قاموا بمشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلاف سابق.