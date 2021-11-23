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شاهد.. “العمري” يطالب بإعادة النظر في رسوم الأراضي والقروض العقارية لوقف ارتفاع الأسعار

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شاهد.. “العمري” يطالب بإعادة النظر في رسوم الأراضي والقروض العقارية لوقف ارتفاع الأسعار

شاهد.. “العمري” يطالب بإعادة النظر في رسوم الأراضي والقروض العقارية لوقف ارتفاع الأسعار
http://almnatiq.net/?p=1072944

قال عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى إعادة النظر للحد من الارتفاع المبالغ فيه للعقارات.

وأضاف “العمري” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم الثلاثاء: “أولى الخطوات للحد من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقارات يكون عن طريق إعادة النظر في رسوم الأراضي البيضاء، وأيضا في سياسة القروض العقارية “.

وتابع: “النظام عندنا بدون مخالب لذلك يجب أن تعود كل إجراءات رسوم الأراضي البيضاء، فالفارق شاسع بين رسوم الأراضي والقروض العقاريةا لمقدمة والتي تتجاوز ال385 مليار، في حين جاءت الرسوم 2 مليار فقط في فترة الرسوم”.

 

 

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