استشاري: التدخين يضعف الرغبة الجنسية ويؤثر على الحيوانات المنوية (فيديو)

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حذر الدكتور نبيل محمد استشاري العقم وأطفال الأنابيب، من خطورة التدخين على الرغبة الجنسية لدى الإنسان.

وقال استشاري العقم وأطفال الأنابيب لـ “برنامج ياهلا” على روتانا خليجية، إن كل الدراسات تؤكد أن التدخين يسبب الضعف الجنسي، مشيرا إلى أنه يؤثر سلبا على “الحيوانات المنوية”، ويضعف الرغبة الجنسية.

ويعد التدخين واحد من العوامل الرئيسة للمعاناة من أمراض الأوعية الدموية، وإلحاق الضرر بجهاز الأوعية الدموية والذي ينجم عنه الإصابة بضعف الانتصاب.

التدخين والضعف الجنسي..

د. نبيل محمد (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): كل الدراسات تؤكد أن التدخين يسبب الضعف الجنسي ويؤثر سلبا على "الحيوانات المنوية"، وضعف الرغبة الجنسية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iEPCbhii3w — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2021