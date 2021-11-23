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استشاري: التدخين يضعف الرغبة الجنسية ويؤثر على الحيوانات المنوية (فيديو)

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استشاري: التدخين يضعف الرغبة الجنسية ويؤثر على الحيوانات المنوية (فيديو)

استشاري: التدخين يضعف الرغبة الجنسية ويؤثر على الحيوانات المنوية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072947
محررو المناطق

حذر الدكتور نبيل محمد استشاري العقم وأطفال الأنابيب، من خطورة التدخين على الرغبة الجنسية لدى الإنسان.

وقال استشاري العقم وأطفال الأنابيب لـ “برنامج ياهلا”  على روتانا خليجية، إن كل الدراسات تؤكد أن التدخين يسبب الضعف الجنسي، مشيرا إلى أنه يؤثر سلبا على “الحيوانات المنوية”، ويضعف الرغبة الجنسية.

ويعد التدخين  واحد من العوامل الرئيسة للمعاناة من أمراض الأوعية الدموية، وإلحاق الضرر بجهاز الأوعية الدموية والذي ينجم عنه الإصابة بضعف الانتصاب.

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