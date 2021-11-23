فيديو يرصد ردة فعل جماهير الهلال عقب مرور لاعبي بوهانج من أمامهم (فيديو)

في موقف يحسب لجماهير نادي الهلال، حرصت جماهير الزعيم على تحية فريق بوهانج الكوري الجنوبي، أثناء خروجه من ملعب المباراة التي فاو فيها الهلال.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير الهلال تقف لتحية فريق بوهانج الكوري الجنوبي، أثناء خروجه من ملعب استاد الملك فهد بالرياض.

وحسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.