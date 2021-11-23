شاهد.. فرحة ناصر الدوسري وسلمان الفرج بعد الفوز بدوري الأبطال

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة لاعبي الهلال بعد الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم.

وأظهر الفيديو نجم الهلال وصاحب صاروخية النهائي ناصر الدوسري، وقائد الفريق سلمان الفرج حاملا كأس البطولة”.

🎥 | فرحة ناصر الدوسري مع القائد سلمان الفرج 😂💙💙 pic.twitter.com/yunHdJlG98 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 23, 2021

حسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

أهداف الهلال

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تقدم الهلال بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ناصر الدوسري، في الثواني الأولى من عمر المباراة، بركلة صاروخية من خاج منطقة الجزاء.

وعزز اللاعب موسى ماريغا تقدم الهلال بهدف الثاني في شباك بوهانج الكوري عند الدقيقة (63) من عمر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

أرقام قياسية

وقالت شركة “أوبتا” البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، إن صاروخية ناصر الدوسري في مرمى بوهانج الكوري هي الأسرع في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وأضافت “أوبتا” في تغريدة أخرى إن “هدف ناصر الدوسري هو أول هدف يسجّل من خارج منطقة الجزاء في نهائيات دوري أبطال آسيا منذ هدف ليو سيلفا مع كاشيما في مرمى بيرسيبوليس 2018”.