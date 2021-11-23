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أمانة حائل ترفع أكثر من 215م3 من مخلفات البناء والأنقاض

أمانة حائل ترفع أكثر من 215م3 من مخلفات البناء والأنقاض
http://almnatiq.net/?p=1072988

رفعت أمانة منطقة حائل خلال يومي الجمعة والسبت الماضي، أكثر من 215 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام المهندس نايف بن صالح الرشيدي، أن أمانة منطقة حائل وبلدياتها قامت بتكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية في مدن ومحافظات المنطقة ، وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

ودعا الرشيدي الجميع للتعاون مع الأمانة والبلديات وذلك للحفاظ على جمالية المظهر العام في المنطقة وجميع محافظاتها، وتفادياً لتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق كل من يضبط مخالفاً للنظام، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.

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