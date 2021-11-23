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غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”

غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”

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غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”

غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”
http://almnatiq.net/?p=1072991

نظمت غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع برنامج “الأراضي البيضاء” لقاءً اليوم بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”، بحضور عدد من العقاريين والمطوّرين وملّاك الأراضي البيضاء في الأحساء.
وأظهر اللقاء إحصاء نحو 260 قطعة أرض تنطبق عليها شروط الأراضي البيضاء في الأحساء، بإجمالي مساحة تصل إلى 40 مليون متر مربع، وهو ما قد يلبي الطلب المتوقّع على التملّك في الأحساء.
وكشف برنامج “الأراضي البيضاء” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في الأحساء، المحددة في السابع من شهر ديسمبر المقبل؛ داعيًا للإسراع بالتسجيل في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء المهندس خالد الصالح أن بدء إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي البيضاء غير المُطوّرة في الأحساء، خطوة مُهمة لاستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها تطبيق نظام “الأراضي البيضاء”، مثمنًا جهود ومبادرات الوزارة المستمرة لتنظيم وتطوير القطاع البلدي والإسكان.
من جهته استعرض المشرف العام على مكتب رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد بن جمعة العبيدالله نظام الأراضي البيضاء وارتباطه برؤية 2030، وأهداف فرض رسوم الأراضي البيضاء، وأبرز ما ورد في النظام واللائحة، ومراحل النظام والأهداف المحققة من البرنامج والنطاقات المستهدفة، منَوَّهًا بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري.
وتناول ، رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد بن سليمان الحماد خلال اللقاء، إجراءات الفوترة وآلية التقييم والخط الزمني للمدينة والربط مع الجهات ذات العلاقة وآلية التسجيل في البرنامج، مبينًا أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها؛ بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، منوهًا بأن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج.
الجدير أن برنامج “الأراضي البيضاء” دعا لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء (idlelands.housing.gov.sa).

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