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نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة

نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة

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نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة

نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة
http://almnatiq.net/?p=1072998

أجرى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار بنجاح خلال الشهرين الماضيين.

وتعد المدينة الطبية من أوائل المستشفيات فى استخدام هذه التقنية التي أجريت لمرضى بأعمار مختلفة مما ساعد الأطباء في إعادة تاهيل المرضى وسرعة التشافي.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور محمد ميني أن هذه التقنية تمتاز بجودة عالية وتحتاج لإمكانيات عالية وعمل تكاملي ومهارات من الطاقم الجراحي والتخديري والرعاية المركزة حيث يميز الإجراء الطبي فتحة الجراحة بأنها صغيرة جدا وتجميلية وتساعد المريض على الخروج سريعا من غرفة الرعاية وإلى قسم التنويم حتى يعود المريض بسرعة إلى ممارسة حياته الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف أن تفاصيل الإجراء الطبي يتم عملها عن طريق منظار يدخل من جانب الصدر وبفتحة لاتتعدى ٧ سم من جانب الصدر بحيث تستغرق هذه العملية من ثلاث إلى ست ساعات بحسب عدد صمامات القلب التى سيتم تغييرها،  كما يميزها قصر مدة البقاء فى المستشفى التي تتراوح من ٤ – ٥ أيام  وهى مدة قليلة جدا مقارنة بعمليات القلب المفتوح وإصلاح الصمامات وعلاج ارتجاع وضيق الصمامات , إذ تم إجراء ١٢ عملية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

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