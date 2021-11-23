أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان وإخوانه في وفاة والدتهم – رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الحرقان عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.