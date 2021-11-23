احدث الأخبار

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة الرياض
 نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة
منطقة مكة المكرمة
 أبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر يسهمون في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة
منطقة الرياض
 غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”
منطقة الرياض
 أمانة حائل ترفع أكثر من 215م3 من مخلفات البناء والأنقاض
منطقة حائل
 أمير الشرقية يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي للمساجد
المنطقة الشرقية
 ياسر المسحل: مبروك للهلال بطولة قارية تضاف لإنجازات الأندية السعودية
أبرز المواد
 يؤثر على جودة البويضات.. استشاري يحذر من خطورة التدخين على النساء (فيديو)
أبرز المواد
 محامية: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة نشر الشائعات (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الرياضة مهنئا الهلال بدوري الأبطال: إنجازات متوالية تتحقق بتوفيق الله
أبرز المواد
 شاهد.. “العمري” يطالب بإعادة النظر في رسوم الأراضي والقروض العقارية لوقف ارتفاع الأسعار
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية: آلية ربع سنوية لإصدار وتجديد رخص العمل والإقامة
أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة

منطقة الرياض
نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة

نجاح ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار خلال شهرين بطبية مكة

منطقة مكة المكرمة
أبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر يسهمون في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة

أبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر يسهمون في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة

منطقة الرياض
غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”

غرفة الأحساء تنظم لقاءً بعنوان “الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة”

منطقة الرياض

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1073001

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لمدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان وإخوانه في وفاة والدتهم – رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الحرقان عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنافسة

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنافسة
توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض
أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام

أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*