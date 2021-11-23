احدث الأخبار

وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب
أبرز المواد
 شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر
أبرز المواد
 المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)
أبرز المواد
 فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر
أبرز المواد
 شاهد.. فرحة ناصر الدوسري وسلمان الفرج بعد الفوز بدوري الأبطال
أبرز المواد
 أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021
أبرز المواد
 البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ 3 موظفين إضافيين من سفارة واشنطن بصنعاء
أبرز المواد
 “الهلال أن تفرح أكثر”.. هكذا علق نجم الزعيم السابق على الفوز بالبطولة الآسيوية
أبرز المواد
 رسميًا.. النصر يفسخ عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لهذا السبب
أبرز المواد
 شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين
أبرز المواد
 التحالف يدمر 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة
أبرز المواد
 فيديو يرصد ردة فعل جماهير الهلال عقب مرور لاعبي بوهانج من أمامهم
أبرز المواد
وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب

وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب

أبرز المواد
شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر

أبرز المواد
المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

أبرز المواد
فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

أبرز المواد

المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073015
محررو المناطق

أكد الدكتور أحمد المغامس – الرئيس التنفيذي للمراجعين والمحاسبين، أنه تم الكشف عن 700 شهادة مزوة لمحاسبين من الوافدين.

وأضاف  الرئيس التنفيذي للمراجعين والمحاسبين خلال مداخلة على برنامج “الشارع السعودي” أن هولاء المحاسبين تم تحوليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع المغامس أن إذا رغب أي شخص في الدخول إلى مهنة المحاسبة، يجب أن يكون لديه التأهيل المهني الكافي من بكالوريوس محاسبة، دبلوم محاسبة، أو شهادة مهنية.

Advertisements

روابط ذات صلة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”
ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان

ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان
النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يحصل على المعاش بدون وجه حق

النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يحصل على المعاش بدون وجه حق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*