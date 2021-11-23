المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

محررو المناطق

أكد الدكتور أحمد المغامس – الرئيس التنفيذي للمراجعين والمحاسبين، أنه تم الكشف عن 700 شهادة مزوة لمحاسبين من الوافدين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمراجعين والمحاسبين خلال مداخلة على برنامج “الشارع السعودي” أن هولاء المحاسبين تم تحوليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع المغامس أن إذا رغب أي شخص في الدخول إلى مهنة المحاسبة، يجب أن يكون لديه التأهيل المهني الكافي من بكالوريوس محاسبة، دبلوم محاسبة، أو شهادة مهنية.

د. أحمد المغامس – الرئيس التنفيذي للمراجعين والمحاسبين: اكتشفنا 700 شهادة مزوة لمحاسبين غير سعوديين وحولناهم للنيابة العامة.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/V19lVDn96l — قناة السعودية (@saudiatv) November 23, 2021