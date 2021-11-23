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شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين

شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين

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شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين

شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين
http://almnatiq.net/?p=1073017

أحرز ناصر الدوسري، هدف عالمي، من ركلة صاروخية في الثانية 15 من بداية مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الأمر الذي أثار إعجاب جميع المعلقين العرب على المباراة.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف علق المعلقين الرياضيين مع صاروخية الدوسري كل على طريقته الخاصة، حيث رصد الفيديو تعليق كلُ من “فهد العتيبي، وفارس عوض، وعلي الكعبي، و عيسى الحربين”.

وحسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

بهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

أهداف الهلال

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تقدم الهلال بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ناصر الدوسري، في الثواني الأولى من عمر المباراة، بركلة صاروخية من خاج منطقة الجزاء.

وعزز اللاعب موسى ماريغا تقدم الهلال بهدف الثاني في شباك بوهانج الكوري عند الدقيقة (63) من عمر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

أرقام قياسية

وقالت شركة “أوبتا” البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، إن صاروخية ناصر الدوسري في مرمى بوهانج الكوري هي الأسرع في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وأضافت “أوبتا” في تغريدة أخرى إن “هدف ناصر الدوسري هو أول هدف يسجّل من خارج منطقة الجزاء في نهائيات دوري أبطال آسيا منذ هدف ليو سيلفا مع كاشيما في مرمى بيرسيبوليس 2018”.

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