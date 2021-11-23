فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو لعسكري من البحرية السعودية أثناء إبطاله مفعول لغم بحري بالبحر الأحمر، زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية.

واظهر المقطع الفيديو أحد العسكريين من القوات البحرية السعودية وهو يقدم بكل شجاعة وبسالة بإبطاله تفجير اللغم البحري.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الثلاثاء عن تدمير 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة”.

واشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تصعيد السلوك العدائي للميليشيا الحوثية الإرهابية بنشر 11 لغما بحريا بشكل عشوائي”.

وشدد في بيان له على أن جهود التحالف البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية.

مقطع فيديو لعسكري من البحرية #السعودية أثناء إبطاله مفعول لغم بحري بالبحر الأحمر، زرعته الميليشيات الحوثية#العربية pic.twitter.com/ND31bKoCIa — العربية (@AlArabiya) November 23, 2021