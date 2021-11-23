“الهلال أن تفرح أكثر”.. هكذا علق نجم الزعيم السابق على الفوز بالبطولة الآسيوية

هنأ سامي الجابر، قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، نادي وجماهير الهلال، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تفوق في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021م على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وكتب الجابر في تغريدة عبر تويتر: “الهلال أن تفرح أكثر..أن تحقق الأمجاد أكثر.. مبروووووك لكل هلالي مبرووووك لك عاشق

مبروك لكل من عمل مبروك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة أخي الرائع فهد بن نافل”.

الهلال أن تفرح أكثر💙

أن تحقق الأمجاد أكثر 💙

مبروووووك لكل هلالي مبرووووك لك عاشق

مبروك لكل من عمل مبروك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة أخي الرائع فهد بن نافل 💙💙💙

#الهلال_بوهانج — سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 23, 2021

وحسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.