احدث الأخبار

وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب
أبرز المواد
 شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر
أبرز المواد
 المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)
أبرز المواد
 فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر
أبرز المواد
 شاهد.. فرحة ناصر الدوسري وسلمان الفرج بعد الفوز بدوري الأبطال
أبرز المواد
 أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021
أبرز المواد
 البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ 3 موظفين إضافيين من سفارة واشنطن بصنعاء
أبرز المواد
 “الهلال أن تفرح أكثر”.. هكذا علق نجم الزعيم السابق على الفوز بالبطولة الآسيوية
أبرز المواد
 رسميًا.. النصر يفسخ عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لهذا السبب
أبرز المواد
 شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين
أبرز المواد
 التحالف يدمر 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة
أبرز المواد
 فيديو يرصد ردة فعل جماهير الهلال عقب مرور لاعبي بوهانج من أمامهم
أبرز المواد
وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب

وصول تعزيزات ودعم لوجستي من التحالف إلى مأرب

أبرز المواد
شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة القصيم تطيح بمواطن تباهى بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر

أبرز المواد
المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

المغامس: كشف 700 شهادة مزوة لمحاسبين وافدين وتحويلهم للنيابة (فيديو)

أبرز المواد
فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

فيديو يوثق عملية تفجير التحالف لـ 231 لغما زرعتهم ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

أبرز المواد

“الهلال أن تفرح أكثر”.. هكذا علق نجم الزعيم السابق على الفوز بالبطولة الآسيوية

“الهلال أن تفرح أكثر”.. هكذا علق نجم الزعيم السابق على الفوز بالبطولة الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=1073020

هنأ سامي الجابر، قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، نادي وجماهير الهلال، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تفوق في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021م على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وكتب الجابر في تغريدة عبر تويتر: “الهلال أن تفرح أكثر..أن تحقق الأمجاد أكثر.. مبروووووك لكل هلالي مبرووووك لك عاشق
مبروك لكل من عمل مبروك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة أخي الرائع فهد بن نافل”.

وحسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

Advertisements

روابط ذات صلة

شاهد.. فرحة ناصر الدوسري وسلمان الفرج بعد الفوز بدوري الأبطال

شاهد.. فرحة ناصر الدوسري وسلمان الفرج بعد الفوز بدوري الأبطال
أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021
شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين

شاهد.. هدف ناصر الدوسري “الصاروخي” في شباك بوهانغ بأصوات جميع المعلقين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*