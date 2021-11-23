البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ 3 موظفين إضافيين من سفارة واشنطن بصنعاء

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أدانت وزارة خارجية البحرين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ 3 موظفين إضافيين من السفارة الأميركية بصنعاء.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها إن المملكة تدين بشدة وتستنكر ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اختطاف ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم سفارة الولايات المتحدة الأميركية ووكالة التنمية الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن قامت قبل أيام باقتحام مبنى السفارة، واحتجاز عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها، ونهب وتخريب ممتلكات السفارة”.

وشدد الوزارة على أن ما قامت به هذه المليشيات الإرهابية انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها”.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة “هذا العمل الإرهابي الجبان، ومطالبة جماعة الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين”.

وكانت ميليشيا الحوثي في صنعاء قد اختطفت ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية.