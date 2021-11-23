رسميًا.. النصر يفسخ عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لهذا السبب

قررت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يأتي ذلك في أعقاب توتر العلاقة بشكل ملحوظ بين إدارة النصر وعبدالرزاق حمد الله في الفترة الأخيرة، حيث كشفت مصادر أن هناك خلافات عميقة بين النادي والمهاجم المغربي حول بنود تجديد عقد اللاعب، خاصة إن إدارة الرئيس مسلي آل معمر غير مستعدة لزيادة راتب اللاعب، فضلا عن رغبتها في إعادة تقييم مستواه بشكل شامل للوقوف على مردوده مع الفريق ومدى الاستفادة منه، قبل أن تقدم على خطوة تجديد عقد اللاعب.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد تخلف عن المشاركة مع النصر في العديد من المباريات، وأكد محللون إن اللاعب تعمد ادعاء الإصابة بعدما شعر إنه لم يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وكانت إدارة نادي النصر قد قررت خصم 40% من راتب عبدالرزاق حمد الله عن الموسم الحالي، وقال عبدالرحيم حمد الله، شقيق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن إدارة النصر وقعت عقوبة مالية ضخمة على شقيقه، ونشر عبدالرحيم حمد الله على حسابه بتطبيق «إنستقرام»، صورة لشقيقه وأرفقها بتعليق قال فيه إن إدارة نادي النصر قررت خصم 40% من راتب عبدالرزاق حمد الله عن الموسم الحالي.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021