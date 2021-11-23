أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

توج سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، بعد مساهمته في تحقيق الزعيم لقب البطولة.

وفي أول تعليق له على الجائزة، قال “الدوسري”: “عملت على نفسي كثيراً لكي أصل لما أنا عليه الآن.. وجائزة أفضل لاعب في البطولة مجرد تمثال ودافع معنوي.. والجميع يعلم بأنني كنت أستحق جائزة أفضل لاعب آسيوي”.

أهداف حاسمة

وواصل سالم عزفه المنفرد واستطاع التسجيل في جميع الأدوار الإقصائية من البطولة باستثناء النهائي، حيث سجل أمام الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي البطولة، وبيرسبوليس مواطنه في ربع النهائي، وفي شباك النصر خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مرسول بارك في الدور قبل النهائي.

وحقق الفريق الهلالي، كأس دوري أبطال آسيا 2021، بفوزه على بوهانج الكروي 2-1، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.