حالة طقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين توالى درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.