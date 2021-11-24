افتتاح مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية

المناطق- المدينة المنورة:

‏افتتح أمس مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية، وذلك على بحضور محمد باجرفان مدير عام الخدمات المساندة بالهئية الملكية بينبع و مدراء برنامج الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمليات المالية، حيث قدمت المختصات بالمركز عرض للخدمات التي تقدم للمستفيدين.

ويعتبر مركز مشورة مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري يقدم خدمات متخصصة “أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية، نفسية” ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي وبما يتماشى مع تطلعات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في مدينة ينبع الصناعية.