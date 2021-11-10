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الهيئة الملكية بينبع تحتفي بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي المشروط

الهيئة الملكية بينبع تحتفي بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي المشروط

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الهيئة الملكية بينبع تحتفي بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي المشروط

الهيئة الملكية بينبع تحتفي بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي المشروط
الهيئة الملكية بينبع
http://almnatiq.net/?p=1073065
المناطق- المدينة المنورة:

احتفت أمس الهيئة الملكية بينبع بمناسبة حصول كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع على شهادة (الاعتماد المؤسسي المشروط) والممنوحة من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك خلال الربع الثالث من العام 2021م.

وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي ومدراء العموم وعدد من الأدارات حيث يأتي هذا الإنجاز ضمن سعي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م, كما احتفت بتكريم جميع المشاركين والمساهمين في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح الدكتور فهد القرشي أن هذا الإنجاز لم يتحقّق إلا بجهود العاملين بالكلية وبدعم مباشر و‏مستمر من قبل القطاعات والإدارات الأخرى بالهيئة الملكية بينبع, كما أكد بأن الاعتماد المؤسسي يعني التزامًا من جانب الهيئة الملكية بينبع في تقديم ‏خدمات تعليمية ذات جودة عالية في التدريس، بمستوى عالمي لطلابنا ‏وطالباتنا، والحفاظ على بيئة مميزة ومحفزة لكلياتنا، والسعي نحو التحسين ‏المستمر في كافة برامجنا الأكاديمية.

 

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