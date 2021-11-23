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أستراليا تعلن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أستراليا تعلن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

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أستراليا تعلن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أستراليا تعلن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
http://almnatiq.net/?p=1073066
المناطق ـ وكالات:

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، في إطار توسيع نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً للجناح العسكري للتنظيم.

 

وأوضحت وزير ة الداخلية كارين أندروز، أن حزب الله المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

 

فيما دعا مشروعون بأمريكا والاتحاد الأوروبي، بالعمل على إصدار قرار بتصنيف “حزب الله” منظمة إرهابية بالكامل.

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