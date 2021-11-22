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هل يسمح للزائر بقيادة المركبة داخل المملكة باستخدام الرخصة الدولية؟.. “المرور” يجيب

هل يسمح للزائر بقيادة المركبة داخل المملكة باستخدام الرخصة الدولية؟.. “المرور” يجيب

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هل يسمح للزائر بقيادة المركبة داخل المملكة باستخدام الرخصة الدولية؟.. “المرور” يجيب

هل يسمح للزائر بقيادة المركبة داخل المملكة باستخدام الرخصة الدولية؟.. “المرور” يجيب
http://almnatiq.net/?p=1073076
محررو المناطق:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مدى السماح للزائر إلى المملكة باستخدام الرخصة الدولية في قيادة المركبة.

 

وأوضحت في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن هذا الأمر، أنه يمكن للزائر القيام بذلك.

 

ونوهت إلى أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها تحدد بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة، أو انتهاء فترة صلاحيتها.

 

وفي وقت سابق كان المرور قد جدد التذكير، بضرورة سداد جميع المخالفات المرورية لإجراء أي تعامل عبر منصة (أبشر)، موضحًا أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر).
 
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