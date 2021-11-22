“الحصيني”: زيادة البرودة ليلًا واعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق ابتداءً من اليوم

محررو المناطق:

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تزاد برودة الجو ليلاً ابتداءً من اليوم الأربعاء، مع إمكانية حدوث اعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق.

وقال الحصيني، إنه بداية من اليوم الأربعاء يكون الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو “الزبانا” وأيامه 13 يومًا.

ولفت إلى أن أبكر مدى له في التقدم طوال العام يكون عند أذان صلاة العصر، حيث يُحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية.

وأشار إلى أنه يقال خلال تلك الأيام “إذا طلعت الزبانا، احدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا”، وذلك كناية عن استعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره.

الحمد لله

1-اليوم الأربعاء الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو #الزبانا ايامه 13يوما

تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق

تستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول

وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام pic.twitter.com/u7WPhk0vuQ — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 24, 2021