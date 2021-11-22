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“الحصيني”: زيادة البرودة ليلًا واعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق ابتداءً من اليوم

“الحصيني”: زيادة البرودة ليلًا واعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق ابتداءً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=1073083
محررو المناطق:

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تزاد برودة الجو ليلاً ابتداءً من اليوم الأربعاء، مع إمكانية حدوث اعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق.

 

وقال الحصيني، إنه بداية من اليوم الأربعاء يكون الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو “الزبانا” وأيامه 13 يومًا.

 

ولفت إلى أن أبكر مدى له في التقدم طوال العام يكون عند أذان صلاة العصر، حيث يُحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية.

 

وأشار إلى أنه يقال خلال تلك الأيام “إذا طلعت الزبانا، احدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا”، وذلك كناية عن استعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره.

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