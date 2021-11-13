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التوصل لدواء جديد قادر على إنقاص 11% من الوزن في 6 أشهر

أبرز المواد

التوصل لدواء جديد قادر على إنقاص 11% من الوزن في 6 أشهر

التوصل لدواء جديد قادر على إنقاص 11% من الوزن في 6 أشهر
التخلص من الوزن الزائد
http://almnatiq.net/?p=1073099
المناطق - وكالات:

زفت دراسة طبية حديثة بشرى سارة لمن يعانون من السمنة ولا يستطيعون القيام بحمية تمكنهم من التخلص من الوزن الزائد.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن دراسة حديثة كشفت عن عقار جديد قادر على علاج مشكلة السمنة بشكل فعال وسريع ويقلل من وزن الإنسان بشكل تدريجي خلال 6 أشهر.

وأكدت الدراسة الجديدة التي أجريت في إيرلندا أن العقار الجديد يقلل من وزن الجسم بنسبة 11% ويؤدي إلى خسارة نصف وزن الحوض والبطن خلال 6 أشهر.

ويعمل العقار الجديد الذي يحمل اسم “Cagrilintide” عن طريق زيادة الشعور بالشبع للسماح الأمر الذي يجعل متناوليه يخفضون كمية وجباتهم بشكل تلقائي.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا أعلى جرعات من الدواء فقدوا 10.8% من وزنهم، وهو ما يقرب من حجرين بالنسبة لمعظم الناس، وأن ثلث المرضى الذين عولجوا به أبلغوا عن شعور غثيان خفيف، لكن هذا كان معتدلا بشكل عام.

 

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