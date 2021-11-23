طبيبة تغذية تحذر من تناول نوع مُعين من المكسرات.. قد يصيبك بالتسمم

محررو المناطق:

فجرت خبيرة تغذية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تناول اللوز المحبب للكثيرين من الناس، حيث أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، أن اللوز يحتوي على مواد مغذية تحسن عمل القلب والأوعية الدموية والدماغ، ولكن تناوله قبل المعالجة الحرارية يهدد بمشكلات صحية.

وأشارت إلى أن اللوز يحتوي على مادة السيانوغليكوزيد أميغدالين (اللوز المر خاصة)، التي يعطي تحللها اللوز رائحته ومذاقه المر المتميز، محذرة: “ينتج عند تفكك اللوز حمض الهيدروسيانيك، الذي هو أحد أقوى السموم المعروفة”.

ولفتت إلى أنه بعد خضوع اللوز لمعالجة حرارية (180 درجة مئوية خلال 8-10 دقائق) لن تشكل هذه المادة السامة أي خطر على الصحة.

وأكدت أنه يمكن تناول ما لا يزيد عن 30 جرامًا من المكسرات في اليوم، حيث تتميز المكسرات بإمكانية حفظها خلال فترة طويلة دون أن تفقد خصائصها المفيدة ومذاقها اللذيذ، لذلك يمكن تناولها خلال الرحلات الطويلة، وفي حالات عدم وجود إمكانية لتناول وجبة طعام كاملة.