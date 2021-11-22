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إيرادات صادرات النفط ترتفع خلال سبتمبر بالمملكة بمقدار 34 مليار ريال

إيرادات صادرات النفط ترتفع خلال سبتمبر بالمملكة بمقدار 34 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=1073106
محررو المناطق

ارتفعت إيرادات صادرات النفط خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، بنسبة 99 % في المائة، بمقدار 34.3 مليار ريال.

 

وبلغت 69.4 مليار ريال مقابل 35.1 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2020.

 

يشار إلى أن سعار النفط قد تهاوت خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة “كورونا”، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري.

 

وسجلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 58.9% في شهر أغسطس 2021، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

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