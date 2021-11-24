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“النيابة العامة” تكشف عن فوائد القياس والمعايرة.. والآليات المحددة لذلك

“النيابة العامة” تكشف عن فوائد القياس والمعايرة.. والآليات المحددة لذلك

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“النيابة العامة” تكشف عن فوائد القياس والمعايرة.. والآليات المحددة لذلك

“النيابة العامة” تكشف عن فوائد القياس والمعايرة.. والآليات المحددة لذلك
http://almnatiq.net/?p=1073109
محررو المناطق:

أكدت النيابة العامة، أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم.

 

وشددت على أن المقصود بالقياس هو مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما، أما المعايرة فهي مجموعة العمليات التي تبين تحت شروط معينة العلاقة بين القيم المبنية بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس.

 

ونوهت إلى أن النظام الدولي للوحدات يُتخذ كأساس لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات بالمملكة.

 

وأشارت إلى أنه يجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، مشددةً على أن الوحدات الأساسية هي الطول ويقاس بالمتر، والكتلة وتقاس بالكيلوجرام، والزمن ويقاس بالثانية، ودرجة الحرارة وتقاس بالكلفن، وشدة التيار الكهربائي وتقاس بالأمبير.

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