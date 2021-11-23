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“الموارد البشرية” تكشف آخر موعد لاستقبال استبيان مساهمة القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية

“الموارد البشرية” تكشف آخر موعد لاستقبال استبيان مساهمة القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية

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“الموارد البشرية” تكشف آخر موعد لاستقبال استبيان مساهمة القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية

“الموارد البشرية” تكشف آخر موعد لاستقبال استبيان مساهمة القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=1073119
محررو المناطق:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آخر موعد لاستقبال استبيان حول مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

 

وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرًا عملية استبيان شامل للقطاع الخاص بمختلف فئاته.

 

وحددت الخميس القادم آخر موعد لاستقبال المشاركة من خلال استبيان، يوضح مدى القيام بمسؤوليات اجتماعية في المجتمع الذي تعمل به.

 

ويقوم القطاع الخاص بجهود متنوعة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم لبعض فئات المجتمع بشكل مباشر، ‏و‏تقديم التبرعات للجمعيات.

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