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رئيس “جمعية المتقاعدين” يكشف عن بعض المشكلات التي تواجههم

رئيس “جمعية المتقاعدين” يكشف عن بعض المشكلات التي تواجههم
http://almnatiq.net/?p=1073160
محررو المناطق:

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين اللواء ركن متقاعد صالح القرشي، أبرز المشكلات التي تواجه المتقاعدين بسبب بعض الأنظمة والقوانين.

 

وقال القرشي، إن بعض شركات تأجير السيارات تمتنع عن التأجير للمتقاعد بسبب القوانين والأنظمة.

 

ولفت إلى أنها لا تغطي أحيانًا تكلفة علاج المتقاعد بحجة تقدمه في العمر، داعيًا إلى ضرورة تعاون المجتمع والقطاعين الخاص والعام للعمل على حفظ حقوق المتقاعد.

 

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