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خادم الحرمين يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا

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خادم الحرمين يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا

خادم الحرمين يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا
http://almnatiq.net/?p=1073178

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تدعو إلى تعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا.

 

وشدد خلال الكلمة التي ألقاها الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن العلاقات السعودية الروسية تطورت وتوجت باتفاقات في مجالات عدة.

 

ونوه إلى أن المملكة تدعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك.

 

ولفت إلى أن انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية.

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