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“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2021

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2021

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“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2021

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2021
http://almnatiq.net/?p=1073189
المناطق- واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبينًا أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى نوفمبر الجاري تجاوز 32.5 مليار ريال.

وأكّد بن ماضي حرص الصندوق على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم، مفيدًا أن البرنامج يُمكن مستفيدي “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% .

وبين أن إجمالي الأسر المستفيدة من “القرض العقاري المدعوم” تجاوز 560 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مما يؤكّد نجاح برنامج “القرض المدعُوم” الذي جاء بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

 

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