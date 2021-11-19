خلال خطاب بالبيت الأبيض.. خطأ في كلمة لـ”بايدن” يحرجه أمام الجميع

المناطق ـ وكالات:

تسبب خطاب مكتوب بوقوع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف مُحرج خلال إلقائه كلمة اقتصادية في البيت الأبيض.

وشهدت الكلمة ظهور الرئيس “بايدن” وهو يتمسك بالنص المكتوب له، قبل أن يردد في نهاية الخطاب كلمة “نهاية الاقتباس”.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying “end of quote.” pic.twitter.com/jInnNKY51Q — The First (@TheFirstonTV) November 23, 2021

وحاول “بايدن” خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطة، إلى جانب التطرق لمسألة سلاسل التوريد.

وشبهت وسائل إعلام أمريكية، طريقة “بايدن” في إلقاء الخطاب بنجم فيلم كوميدي أمريكي صدر في عام 2004، وبطله “ويل فيرل”.