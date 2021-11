خلال خطاب بالبيت الأبيض.. خطأ في كلمة لـ”بايدن” يحرجه أمام الجميع

المناطق ـ وكالات:

تسبب خطاب مكتوب بوقوع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف مُحرج خلال إلقائه كلمة اقتصادية في البيت الأبيض.

وشهدت الكلمة ظهور الرئيس “بايدن” وهو يتمسك بالنص المكتوب له، قبل أن يردد في نهاية الخطاب كلمة “نهاية الاقتباس”.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying “end of quote.” pic.twitter.com/jInnNKY51Q

— The First (@TheFirstonTV) November 23, 2021