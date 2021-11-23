أمير الجوف يطّلع على تقرير عن اختبارات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم العام بالمنطقة

المناطق- الجوف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وعدداً من قيادات التعليم بالمنطقة.

وتسلم سموه من مدير التعليم تقريراً عن اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية للتعليم العام للعام الدراسي 1443هـ ، الذي تضمن الجهود المبذولة من إدارات التعليم بالمنطقة أثناء عملية سير الاختبارات لـ 77 ألف طالب وطالبة، حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانيات اللازمة، مشيداً بجهود وزارة التعليم، ممثلة بإدارة تعليم المنطقة وما قدموه طيلة الفصل الدراسي الأول من جهد، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات.

من جانبه ثمن الدكتور الغامدي ما يجده التعليم من دعم ومتابعة واهتمام من سمو أمير المنطقة.