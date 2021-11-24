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48151 مستفيداً من خدمات مركز ” تأكّد” في الحدود الشمالية

48151 مستفيداً من خدمات مركز ” تأكّد” في الحدود الشمالية

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48151 مستفيداً من خدمات مركز ” تأكّد” في الحدود الشمالية

48151 مستفيداً من خدمات مركز ” تأكّد” في الحدود الشمالية
مركز " تأكّد" في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1073204
المناطق ـ الحدود الشمالية:

قدّم مركز ” تأكّد” في الحدود الشمالية خدماته لـ 48151 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن مراكز ” تأكّد” خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق ” صحتي”، كما أن مراكز ” تأكّد” توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

 

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