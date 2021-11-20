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مواطنة تروي تجربتها بالإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل (فيديو)

مواطنة تروي تجربتها بالإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل (فيديو)
الإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=1073213
محررو المناطق:

روت مواطنة، اليوم الأربعاء، تجربتها حول الإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال المواطنة وتدعى “أم خالد”، إنها انخدعت في إعلان لمروجة عرضت منتجات تخص البشرة والنحافة والسمنة والعقم.

 

وأضافت في لقاء مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنها خدعت بسبب محاولة تلك المروجة عرض وجود موافقة من الجهات المعنية على منتجاتها، وكذلك عرض تجارب سيدات استفادوا من خدماتها.

 

وكانت وزارة التجارة، قد أوضحت 6 ضوابط لمجال الإعلانات الإلكترونية، مع إضافة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفيًا.

 

وشملت أبرز ضوابط الإعلان الإلكتروني، أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، وأنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.

 

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