مواطنة تروي تجربتها بالإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل (فيديو)

محررو المناطق:

روت مواطنة، اليوم الأربعاء، تجربتها حول الإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المواطنة وتدعى “أم خالد”، إنها انخدعت في إعلان لمروجة عرضت منتجات تخص البشرة والنحافة والسمنة والعقم.

وأضافت في لقاء مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنها خدعت بسبب محاولة تلك المروجة عرض وجود موافقة من الجهات المعنية على منتجاتها، وكذلك عرض تجارب سيدات استفادوا من خدماتها.

وكانت وزارة التجارة، قد أوضحت 6 ضوابط لمجال الإعلانات الإلكترونية، مع إضافة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفيًا.

وشملت أبرز ضوابط الإعلان الإلكتروني، أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، وأنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.

فيديو | أم خالد تروي لـ #برنامج_اليوم تجربتها حول الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/2ATLtUvnex — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 24, 2021