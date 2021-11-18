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استشارية تحذر من عادات خاطئة في الشتاء تؤثر على الصحة (فيديو)

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رئيس “جمعية المتقاعدين” يكشف عن بعض المشكلات التي تواجههم

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محليات
القبض على 88 شخص وإحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

القبض على 88 شخص وإحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

أبرز المواد

القبض على 88 شخص وإحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

القبض على 88 شخص وإحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
حرس الحدود
http://almnatiq.net/?p=1073214
محررو المناطق:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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