بدعم “الموارد البشرية”.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل في حائل

المناطق ـ حائل:

فعلت وحدة الحماية الاجتماعية بحائل، اليوم العالمي للطفل وذلك بالشراكة مع فريق مبادرة فرحة عطاء التطوعي النسائي.

جرى ذلك بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، وبإشراف من مدير وحدة الحماية الاجتماعية بحائل فهد العتيبي.

وشاركت بعض الطالبات، بإلقاء كلمات عن العنف، مع توزيع بروشرات ومطويات عن العنف للقسم النسائي والرجال.

وشكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، جهود وعمل وحدة الحماية بالمنطقة من إدارة ومشرفين، وإبراز الأنشطة التي تعزز من دورها المهم بالمجتمع.