إغلاق منشأتين مخالفتين خلال 1200 جولة رقابية بالشرقية

المناطق ـ الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1288 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة وإغلاق منشأتين مخالفتين، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الأمانة، أنها استقبلت 5 بلاغات عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق “توكلنا”.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.