استشارية تحذر من عادات خاطئة في الشتاء تؤثر على الصحة (فيديو)

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حذرت استشاريه طب أسره ومجتمع الدكتوره ياسمين النجار، اليوم الأربعاء، من بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الأشخاص في الشتاء وقد تؤثر على صحتهم، وتؤدي إلى مخاطر صحية قد تصل للوفاة في بعض الأحيان.

وقالت النجار خلال لقاء تلفزيوني، إن أبرز تلك العادات هو استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي يخرج من استخدام الدفايات، وكذلك الفحم الناتج عن عمليات الشوي والتدفئة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يزد من حالات الاختناق والإغماء الذي يصيب الأسر خاصة الأطفال في المنازل، كما أنه قد يزيد من إمكانية التسبب في وقوع حالات وفاة.

ودعت إلى الحذر من هذا الأمر لتجنب أي أعراض خطيرة تؤثر على الصحة، وقد تؤثر على الرئة.

#صباح_السعودية | عادات خاطئة في #الشتاء تأثر على صحتنا. استشاريه طب أسره ومجتمع الدكتوره ياسمين النجار. pic.twitter.com/bjP8yMYSiO — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 24, 2021