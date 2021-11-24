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مصر ..”بيج رامي” مهدد بالسجن والغرامة بسبب زوجته الثانية

مصر ..”بيج رامي” مهدد بالسجن والغرامة بسبب زوجته الثانية

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استشارية تحذر من عادات خاطئة في الشتاء تؤثر على الصحة (فيديو)

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رئيس “جمعية المتقاعدين” يكشف عن بعض المشكلات التي تواجههم

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مصر ..”بيج رامي” مهدد بالسجن والغرامة بسبب زوجته الثانية

مصر ..”بيج رامي” مهدد بالسجن والغرامة بسبب زوجته الثانية
http://almnatiq.net/?p=1073230
محررو المناطق:

كشف عدد من المحامين المصريين أن بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي المشهور بـ”بيج رامي” مُهدد بالسجن 6 أشهر، على خلفية زواجه الثاني دون إخطار زوجته الأولى.

ووفقاً لموقع “القاهرة 24 ” المصرية، أكدت المحامية مها أبو بكر، إن القانون المصري أقر عقوبات على الزوج في حال عدم إعلام الزوجة الأولى بالزواج من الثانية من خلال تقديم معلومات وبيانات مضللة تمنع إخطار الزوجة من قبل المأذون.

وأوضحت أن القانون أقر عقوبات على الزوج في هذه الحالة تصل للحبس 6 شهر وغرامة مالية 200 جنيه، كما يحق للزوجة طلب الطلاق لوقوع ضرر.

 

 

 

 

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