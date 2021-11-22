ولي العهد يوافق على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية

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وافق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، إن تلك الموافقة لها بالغ الأثر في رعاية مسيرة هذا الكيان الثقافي المهم، ومصدر إلهام لمنسوبيه، ودعمًا لتحقيق أهداف المعهد ورؤيته في تعزيز الهوية الوطنية وإثراء وريادة الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا.

ولفت إلى أنه في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به القطاعات الثقافية من القيادة الرشيدة، تمثل موافقة ولي العهد على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية تحفيزًا لتقديم المعهد بيئة إبداعية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الفنون التقليدية السعودية من خلال برامج تعليمية وثقافية ومجتمعية، وتشجيعًا للمبدعين الشغوفين بالفنون التقليدية من أرجاء وطننا الغالي.

وأكد أن فكرة المعهد انبثقت من توجيهات ورؤية سمو ولي العهد الداعمة لقطاعات الثقافة والتي تعد أحد أهم مرتكزات جودة الحياة.