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بينها رفع نسبة الفعاليات خارج المدن.. “الشورى” يصدر 6 توصيات لهيئة الترفيه
http://almnatiq.net/?p=1073260
محررو المناطق:

أصدر مجلس الشورى، قرارًا تضمن 6 توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه ، للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

 

وشدد المجلس على ضرورة وضع الهيئة العامة للترفيه حلولًا إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة.

 

ودعا الهيئة إلى العمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل.

 

ونوه إلى ضرورة التركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها.

 

ولفت إلى أهمية مراجعة الهيئة العامة للترفيه هيكلها الإداري، وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً، رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق.

 

وشدد على ضرورة تكثيف جهود الهيئة في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه.

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