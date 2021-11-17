مظاهرات ضد الرئيس التركي في إسطنبول (فيديو)

محررو المناطق:

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لخروج العشرات من الأتراك في مظاهرات بمدينة إسطنبول ضد سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أدت إلى تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى شديد الانخفاض، أول أمس الإثنين، لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.46 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان اعتبر فيها أن هناك مناورات تحاك بشأن سعر الصرف.

وجاء هذا الانحدار بعد أن صعدت الليرة في وقت سابق ، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن المؤامرات سببًا في سعر صرف الليرة وأسعار الفائدة، مؤكدا أن ارتفاع سعر الصرف لا يؤثر مباشرة على الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

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تحدث احتجاجات مناهضة للحكومة في اسطنبول وأنقرة بسبب الانخفاض القياسي في الليرة مقابل الدولار pic.twitter.com/nvAYrffS1x — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) November 23, 2021