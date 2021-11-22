“الموارد البشرية” توضح مدى أحقية الزوج في الحصول على معاش “الضمان الاجتماعي المطور” حال زواجه للمرة الثانية

محررو المناطق:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى أحقية الزوج، في الحصول على معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور إذا كان لديه أكثر من زوجة ويعيشون في منازل منفصلة.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً وفقا لما تحدده اللائحة.

وأكدت الوزارة أنه يجب الإفصاح عن جميع الممتلكات سواء كان لها عوائد مادية أو لا عند التسجيل في النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن معاش الضمان الاجتماعي في النظام المطور يصرف لمن يقيمون بشكل دائم في مسكن واحد فقط كشرط أساسي للاستفادة من المعاش، ولا يتم احتساب من يقيمون خارج مسكن العائل، أو يقيمون فيه بشكل مؤقت.