مواطنون يشتكون من ارتفاع الشقق السكنية والفنادق بالمنطقة الشرقية

المناطق- المنطقة الشرقية:

كشف تقرير اقتصادي النقاب عن ارتفاع الشقق المفروشة والفنادق في المنطقة الشرقية مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ غدًا الخميس ولمدة حوالى 10 أيام.

ووفقاً لـ” سبق” فإن هذه المدن هي الدمام و الخبر الأمر الذي ناشد بسببه الكثيرُ من المواطنين، تدخُّلَ الجهات المعنية لمحاولة ضبط الأسعار، أو أن تكون البحرين هي البديلة بحكم قُرب المسافة من المنطقة الشرقية.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة الأسعار والنظافة في أحياء مدينتي الخبر والدمام كافة.

وبحكم قُرب المسافة بين المنطقة الشرقية ومملكة البحرين، يفضل بعض زوار المنطقة الشرقية السكنَ في مدينة البحرين كخيار أفضل وأشمل من ناحية الخدمات والمجمعات التجارية الكثيرة، وأيضًا مدن الملاهي التي تفتقدها المنطقة الشرقية، إضافة إلى منتزهات عدة وأماكن سياحية كثيرة هناك.