إطلاق حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات بجامعة القصيم

المناطق ـ القصيم:

رعى رئيس جامعة القصيم، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، حملة “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات، والتي تضمنت معرضًا من تنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة لمدة ثلاثة أيام.

وشارك في الحملة 10 أركان من داخل الجامعة وخارجها، حيث تم افتتاح المعرض بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول رئيس الجامعة على الأركان المشاركة في المعرض وهي “مركز مراقبة السموم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وركن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم، وركن مخصص للجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم “سموم”، بالإضافة إلى مشاركة 36 نادي طلابي”.

واشتملت مسارات حملة “واعي” للتوعية من خطر المخدرات، أيضًا على معرض بالمجمع الأكاديمي الغربي، ومعرض بالمجمع الأكاديمي الجنوبي، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات، وكذلك برنامج أرشدني.