توقيع اتفاقيتي تعاون لتعزيز التقنية بقطاعي البيئة والمياه

محررو المناطق

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوزارة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” حول المياه، واتفاقية تعاون بحثي بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والجامعة؛ لإنشاء بنك معلومات وطني لجينات النباتات في المملكة.

وتهدف اتفاقية المياه إلى وضع خريطة طريق وتنفيذِها لتعزيز التعاونِ العلمي بين “الوزارة” وشركائها بقطاع المياه (شركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والشركة السعودية لشراكات المياه)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مجال أبحاث ودراسات المياه.

وجرى في الاتفاقية، تحديد مخرجات مستهدفة محددة قابلة للقياس للتعاون فيها، كما أنها ستساعد في تحقيق عددٍ من أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.

وتسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف الوزارة في إدارة قطاع المياه وفق منهجية علمية، تلبي الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية الحالية والمستقبلية، وتركز على تعزيز وتنمية الموارد المائية واستدامتها، وتقدم حلولًا مبتكرة لتحديات قطاع المياه.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” إلى رسم خرائط الجينوم وإعداد القواعد المعلوماتية الوراثية للنباتات المعمرة والمهددة بالانقراض، والنباتات ذات الأهمية الاقتصادية والطبية والرعوية، إضافة إلى تأسيس بنك معلومات جينية يساعد في فهم طبيعة معيشة تلك النباتات وتكيفها في بيئاتها المتنوعة.