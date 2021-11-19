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60 ألف مُستفيد من خدمات مركز “ناجز” العدلية

60 ألف مُستفيد من خدمات مركز “ناجز” العدلية

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60 ألف مُستفيد من خدمات مركز “ناجز” العدلية

60 ألف مُستفيد من خدمات مركز “ناجز” العدلية
http://almnatiq.net/?p=1073293
محررو المناطق

أكدت وزارة العدل، أن مركز “ناجز” للخدمات العدلية قدم أكثر من 60 ألف مُستفيد منذ تدشينه، وذلك بهدف حفظ وقت وجهد المُستفيدين وتقديم الخدمات بجودة عالية.

 

وأوضحت الوزارة، أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441، يُقدم أكثر من 120 خدمة.

 

وأشارت إلى أن أكثر الخدمات طلبًا هي “صحيفة الدعوى، وطلبات التنفيذ، والإفراغ العقاري، والوكالات، والاستشارات القانونية من الهيئة السعودية للمحامين”.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها مركز ناجز خلال العام الجاري 2021، أكثر من 35 ألف مستفيد، تمت خدمتهم في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية.

 

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حقق أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي.

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