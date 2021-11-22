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“توكلنا” يوضح سبب طلبه من المُستخدمين تفعيل خاصة البلوتوث

“توكلنا” يوضح سبب طلبه من المُستخدمين تفعيل خاصة البلوتوث

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“توكلنا” يوضح سبب طلبه من المُستخدمين تفعيل خاصة البلوتوث

“توكلنا” يوضح سبب طلبه من المُستخدمين تفعيل خاصة البلوتوث
http://almnatiq.net/?p=1073309
محررو المناطق

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الأربعاء، السبب وراء طلبه تفعيل خاصية البلوتوث ومدى الحاجة إليها لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

 

وجاء توضيح التطبيق في رده على استفسار أحد الأشخاص بشأن سبب الإلحاح بالوصول إلى البلوتوث رغم تسببه في خفض طاقة البطارية.

 

وأوضح التطبيق، أنه يوفر خدمة الوضع الحذر لتنبيه المُستخدم في حال وجود شخص مُصاب، أو مخالط قريب منه عبر خاصية البلوتوث.

 

ونوه إلى أن اللقاحات المُعتمدة في المملكة هي “جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك، وجرعتين من لقاح أوكسفورد – أسترازينيكا، وجرعتين من لقاح موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جانسين”.

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